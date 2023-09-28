Военные ВСУ под видом сдачи в плен атаковали позиции казачьего отряда в ЛНР

Военные Вооружённых сил Украины под видом сдачи в плен атаковали позиции казачьего отряда специального назначения БАРС-16 «Кубань» в районе Спорного в Луганской Народной Республике.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на командира батальона с позывным Зенит.

По его словам, подойдя к российским позициям, военные ВСУ связались с военными России и заявили, что идут сдаваться, а всего их 13 человек.

Он отметил, что ему показалось это странным, поскольку боя перед этим не было. Зенит дал команду подчинённым не подпускать украинских военных ближе 50 м и скомандовать подползать к российским позициям по одному.

«Этот вариант их не устроил, они открыли огонь на поражение, стали бросать гранаты», — рассказал Зенит.

Одновременно с другого фланга ещё одна группа ВСУ попыталась взять штурмом позиции отряда.

Всего украинские военные задействовали в попытке штурма около 35 человек. Попытку штурма украинских военных отбили. Потери ВСУ составили не менее восьми человек.

Одного раненого взяли в плен.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал «крысиной тактикой» действия ВСУ в Запорожской области.