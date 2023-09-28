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Рогов назвал «крысиной тактикой» действия ВСУ в Запорожской области

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал «крысиной тактикой» действия ВСУ в Запорожской области.
Рогов назвал «крысиной тактикой» действия ВСУ в Запорожской области
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Я бы охарактеризовал действия украинских боевиков на линии фронта как крысиную тактику. Они, как крысы, прячутся по узким местам и лесополосам, пытаясь незаметными просочиться к нашей линии обороны», — сказал Рогов.

Вместе с этим он добавил, что «крысиная тактика» не помогает украинским военным и их всё равно выявляют и накрывают огнём, не давая им подойти к позициям ВС России.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры того, как украинские военные сдались в плен российским войскам в районах населённых пунктов Работино и Пятихатки.

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