Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал «крысиной тактикой» действия ВСУ в Запорожской области.

Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Я бы охарактеризовал действия украинских боевиков на линии фронта как крысиную тактику. Они, как крысы, прячутся по узким местам и лесополосам, пытаясь незаметными просочиться к нашей линии обороны», — сказал Рогов.

Вместе с этим он добавил, что «крысиная тактика» не помогает украинским военным и их всё равно выявляют и накрывают огнём, не давая им подойти к позициям ВС России.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры того, как украинские военные сдались в плен российским войскам в районах населённых пунктов Работино и Пятихатки.