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WSJ: ВСУ пришлось сменить тактику из-за тяжёлых потерь в технике

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ВС Украины пришлось сменить тактику из-за больших потерь техники Запада, включая танки, пишет The Wall Street Journal.
WSJ: ВСУ пришлось сменить тактику из-за тяжёлых потерь в технике
  • AP
  • © Iryna Rybakova

Как отмечается в материале, в результате первых тяжёлых потерь западных танков и боевых машин ВСУ перешли к действиям небольшими группами.

По информации издания, украинские войска перебрасываются к линии фронта на бронетранспортёрах и пытаются продвигаться вперёд маленькими группами.

Ранее руководитель ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что ВСУ наступают в основном пешком.

Как сообщала газета The New York Times, Украина рискует, замедляя контрнаступление ВСУ, так как из-за ливней в октябре украинские войска не смогут использовать танки, поставленные Западом.

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