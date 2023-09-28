WSJ: ВСУ пришлось сменить тактику из-за тяжёлых потерь в технике
- AP
- © Iryna Rybakova
Как отмечается в материале, в результате первых тяжёлых потерь западных танков и боевых машин ВСУ перешли к действиям небольшими группами.
По информации издания, украинские войска перебрасываются к линии фронта на бронетранспортёрах и пытаются продвигаться вперёд маленькими группами.
Ранее руководитель ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что ВСУ наступают в основном пешком.
Как сообщала газета The New York Times, Украина рискует, замедляя контрнаступление ВСУ, так как из-за ливней в октябре украинские войска не смогут использовать танки, поставленные Западом.