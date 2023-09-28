Оперштаб Белгородской области опроверг данные о заходе в регион украинской ДРГ

Оперативный штаб Белгородской области опроверг информацию о заходе в регион украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба области.

«В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населённых пунктов Староселье и Теребрено был осуществлён заход ДРГ. Никакого захода не было», — говорится в заявлении.

Уточняется, что пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения.

«Также появилась информация об эвакуации жителей села Теребрено. Сообщаем, данная информация является ложной — эвакуация населения не проводится», — добавили в оперштабе.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении одного человека при обстреле ВСУ села Большетроицкого.