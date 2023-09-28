Оперштаб Белгородской области опроверг данные о заходе в регион украинской ДРГ
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Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба области.
«В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населённых пунктов Староселье и Теребрено был осуществлён заход ДРГ. Никакого захода не было», — говорится в заявлении.
Уточняется, что пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения.
«Также появилась информация об эвакуации жителей села Теребрено. Сообщаем, данная информация является ложной — эвакуация населения не проводится», — добавили в оперштабе.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении одного человека при обстреле ВСУ села Большетроицкого.