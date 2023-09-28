Узнать больше

Оперштаб Белгородской области опроверг данные о заходе в регион украинской ДРГ

Короткая ссылка
Оперативный штаб Белгородской области опроверг информацию о заходе в регион украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).
Оперштаб Белгородской области опроверг данные о заходе в регион украинской ДРГ
  • Gettyimages.ru
  • © Vladimir_Timofeev

Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба области.

«В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населённых пунктов Староселье и Теребрено был осуществлён заход ДРГ. Никакого захода не было», — говорится в заявлении.

Уточняется, что пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения.

«Также появилась информация об эвакуации жителей села Теребрено. Сообщаем, данная информация является ложной — эвакуация населения не проводится», — добавили в оперштабе.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении одного человека при обстреле ВСУ села Большетроицкого.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить