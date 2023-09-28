Стрелявшим из гаубицы по ДНР боевикам «Азова» утвердили обвинительное заключение

Военная прокуратура Объединённой группировки войск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении боевиков запрещённого нацбатальона «Азов»*, которые обстреливали ДНР из гаубицы.

Уточняется, что обвинительное заключение утверждено в отношении Александра Турчина, Максима Чередниченко, Тараса Зварычука, Георгия Летягина, Дмитрия Чибукова, Дениса Дорохина и Александра Сыкылынды.

Отмечается, что боевики обвиняются по целому ряду статей УК России: пп. «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершённое группой лиц общеопасным способом, по мотивам идеологической и политической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц общеопасным способом, по мотивам идеологической и политической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК России (применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов), ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное повреждение чужого имущества путём взрыва, повлёкшее причинение значительного ущерба).

«По версии следствия, в период с 3 марта по 10 апреля 2022 года обвиняемые, действуя в составе орудийного расчёта с целью уничтожения социальной инфраструктуры и убийства мирных граждан, в процессе неизбирательного веерного обстрела из 122-мм гаубицы произвели не менее 220 выстрелов по жилым массивам в сёлах Бердянское и Володарское Донецкой Народной Республики», — отметили в военной прокуратуре.

По данным ведомства, в результате обстрелов погибла 52-летняя мирная жительница села Володарского, а также были разрушены три домовладения в селе Бердянском.

Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Ранее в Донецкой Народной Республике суд вынес приговор по уголовному делу в отношении боевика «Азова»* Эдуарда Варбанского, обстреливавшего жилые дома из миномёта.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.