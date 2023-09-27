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Суд ДНР вынес приговор боевику «Азова» за обстрел жилых домов

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В Донецкой Народной Республике суд вынес приговор по уголовному делу в отношении боевика «Азова»* Эдуарда Варбанского, обстреливавшего жилые дома из миномёта.
Суд ДНР вынес приговор боевику «Азова» за обстрел жилых домов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Главная военная прокуратура.

Отмечается, что в марте-апреле прошлого года он со своих огневых позиций, расположенных вблизи «Нового кладбища» и «Приморского парка» в Мариуполе, вместе с сослуживцем производил из 120-мм миномёта неизбирательные веерные обстрелы села Бердянское Мангушского района ДНР.

Таким образом, они произвели не менее 300 выстрелов по жилому массиву, из-за чего была разрушена МБОУ «Бердянская школа». При этом ученики и персонал учебного заведения не пострадали, так как успели покинуть учреждение.

«Приговором суда Варбанскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в колонии строгого режима», — уточнили в СК России.

21 сентября в Донецке вынесли заочный приговор боевикам «Азова», которые обстреляли из миномётов жилые дома.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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