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Взрыв на складе в Ташкенте нанёс ущерб одной из станций метро

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В результате взрыва и пожара на одном из промышленных складов в столице Узбекистана был нанесён ущерб одной из надземных станций метро города.

Об этом сообщает пресс-служба ташкентского метрополитена в Telegram.

«Эта ситуация нанесла незначительный ущерб архитектурной части станции Quruvchilar надземной кольцевой линии метрополитена, расположенной недалеко от места пожара», — говорится в заявлении.

Вместе с этим подчёркивается, что движение поездов на всех станциях метро осуществляется по установленному графику.

В ночь на 28 сентября на одном из складов Ташкента произошёл сильный взрыв.

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