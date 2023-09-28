ВС России сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении

Российская артиллерия сорвала попытку украинских войск перебросить резервы на передовые позиции в районе населённого пункта Берестовое на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В полосе обороны 1-й танковой армии огнём артиллерии мотострелкового полка сорвана попытка переброски резервов из состава 25-й воздушно-десантной бригады на передовые позиции в районе Берестовое», — цитирует ТАСС Зыбинского.

По его словам, на Купянском направлении авиация ВС России нанесла 13 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ.

Ранее российские войска уничтожили в Херсонской области украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).