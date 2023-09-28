Лавров: Россия готова договариваться по Украине с учётом реалий на земле

Россия готова к переговорам по Украине с учётом сложившихся на земле реалий, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Наша позиция остаётся в силе: мы готовы договариваться, но договариваться с учётом тех реалий, которые сейчас сложились на земле», — цитирует ТАСС Лаврова.

Он отметил, что переговоры должны вестись с учётом российской позиции, которая всем известна, а также с учётом интересов безопасности России.

Ранее Лавров заявил, что западные страны не желают всерьёз демонстрировать понимание украинского кризиса, поэтому если они хотят решить вопрос на поле боя, значит, будет на поле боя.