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«Нафтогаз» желает стать нетто-экспортёром газа на рынок ЕС

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Украинский «Нафтогаз» хочет стать нетто-экспортёром природного газа на рынок Европейского союза, заявил глава правления украинской энергетической компании Алексей Чернышов в интервью Newsweek.
«Нафтогаз» желает стать нетто-экспортёром газа на рынок ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © Oliver Bunic/Bloomberg

По его словам, Киев хотел бы «заполнить пробел, образовавшийся в результате сокращения импорта из России».

«Это не проблема, что Евросоюз потребляет газ. Это приводит к экономическому росту и другим вещам: вы не можете развивать свою экономику без энергии. Это очень важно. Я думаю, что у Украины есть возможность стать в некотором смысле «пауэрбанком» для Европейского союза», — сказал Чернышов.

Ранее The Washington Post писала, что украинские власти и «Нафтогаз» настаивают на сохранении транзита российской нефти и газа через территорию Украины, в том числе для сохранения своего дохода.

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