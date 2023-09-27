«Нафтогаз» желает стать нетто-экспортёром газа на рынок ЕС

Украинский «Нафтогаз» хочет стать нетто-экспортёром природного газа на рынок Европейского союза, заявил глава правления украинской энергетической компании Алексей Чернышов в интервью Newsweek.

По его словам, Киев хотел бы «заполнить пробел, образовавшийся в результате сокращения импорта из России».

«Это не проблема, что Евросоюз потребляет газ. Это приводит к экономическому росту и другим вещам: вы не можете развивать свою экономику без энергии. Это очень важно. Я думаю, что у Украины есть возможность стать в некотором смысле «пауэрбанком» для Европейского союза», — сказал Чернышов.

Ранее The Washington Post писала, что украинские власти и «Нафтогаз» настаивают на сохранении транзита российской нефти и газа через территорию Украины, в том числе для сохранения своего дохода.