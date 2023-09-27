Военкор RT Газдиев: ВСУ сорвали гуманитарное перемирие под Кременной
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«На уровне бригад наши и украинцы договорились о прекращении огня с 09:00 до 19:00. Договорились, что и мы, и они заберём тела погибших, застрявшие и даже захороненные вдоль нейтралки», — сообщил он.
Огонь действительно прекратился в назначенное время, с украинской стороны по всей линии фронта солдаты начали «тащить деревья и брёвна к своим землянкам», усиливая накаты, рассказал корреспондент.
«Примерно через 40 минут, как только выдвинулись наши группы эвакуации, ВСУ открыли огонь из гаубиц и миномётов. Хлопцы уже сидели в укреплённых норках», — добавил он.
Ранее Газдиев сообщил, что бойцы 228-го полка российской армии уничтожают ВС Украины под Кременной.