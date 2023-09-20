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Военкор RT сообщил, что бойцы 228-го полка ВС России уничтожают ВСУ под Кременной

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Военкор RT Мурад Газдиев сообщил, что бойцы 228-го полка российской армии уничтожают ВС Украины под Кременной.

Отмечается, что гаубица «Мста-Б» отрабатывает по дорогам, которые используются украинскими военными для доставки грузов и боеприпасов на передовую.

Так, в ходе съёмки сюжета артиллеристы ВС России нанесли удар по БТР ВСУ.

«От него (бронетранспортёра. — RT) отходят четверо бойцов. БТР стремительно уезжает, водитель знает, что его ждёт. Пока бойцы идут по лесу, в них уже летят снаряды. Взрыв раздаётся в нескольких метрах от них. После взрыва убегают лишь два бойца», — рассказал военкор.

Уточняется, что бои под Кременной ведутся в том числе в густых хвойных лесах и данная тактика требует особой подготовки и применения техники.

Таким образом, в дневное время на этом направлении при поддержке артиллерии активно работают десантники и мотострелки, а ночью — снайперы подразделений специального назначения.

Ранее военкор RT Влад Андрица рассказал, что ВС России разбили 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ на направлении Работино — Вербовое.

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