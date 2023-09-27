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Жители Ясиноватой рассказали военкору RT о жизни города под обстрелами

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Жители Ясиноватой рассказали военкору RT Хассану Нассру о жизни города, который на протяжении долгого времени ежедневно находится под обстрелами.

«Страшно бывает, но уже привыкли. Сидим дома — дома безопаснее», — заявила местная жительница.

Отмечается, что из 40 тыс. проживавших в Ясиноватой на данный момент остались около 15 тыс. человек.

По словам главы администрации города Дмитрия Шевченко, три четверти многоквартирных домов в городе пострадали от обстрелов ВСУ.

Ранее стало известно, что мирный житель пострадал в результате обстрела населённого пункта Донецк-Северный на территории Ясиноватского района.

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