РИА Новости: ВСУ переводят водителей в стрелки на фоне больших потерь
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Об этом РИА Новости рассказал знакомый с ситуацией источник.
«Командующий бригадой распорядился вернуть всех водителей в Херсон и назначить их на вакантные должности стрелков в подразделения», — сказали агентству.
По данным собеседника агентства, решение принято из-за дефицита топлива и высоких потерь личного состава в рядах украинской армии.
Отмечается, что освободившийся транспорт ВСУ перемещают в пункт постоянной дислокации бригады в Николаев в ночное время.
Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские силовики на Донецком направлении бросают в «мясные штурмы» неподготовленных военнослужащих из восточной и центральной частей страны.