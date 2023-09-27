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РИА Новости: ВСУ переводят водителей в стрелки на фоне больших потерь

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Командир 123-й бригады теробороны Вооружённых сил Украины распорядился назначить водителей на вакантные должности стрелков в украинские подразделения на Херсонском направлении.
РИА Новости: ВСУ переводят водителей в стрелки на фоне больших потерь
  • AP
  • © Vadim Ghirda

Об этом РИА Новости рассказал знакомый с ситуацией источник. 

«Командующий бригадой распорядился вернуть всех водителей в Херсон и назначить их на вакантные должности стрелков в подразделения», — сказали агентству.

По данным собеседника агентства, решение принято из-за дефицита топлива и высоких потерь личного состава в рядах украинской армии.

Отмечается, что освободившийся транспорт ВСУ перемещают в пункт постоянной дислокации бригады в Николаев в ночное время.

Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские силовики на Донецком направлении бросают в «мясные штурмы» неподготовленных военнослужащих из восточной и центральной частей страны.

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