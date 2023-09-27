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Экс-разведчик Шаффер: ВС Украины оказались лёгкой мишенью для артиллерии России

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Экс-разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер заявил, что украинская армия оказалась уязвимой на передовой из-за эффективной тактики ВС России.
Экс-разведчик Шаффер: ВС Украины оказались лёгкой мишенью для артиллерии России
  • Gettyimages.ru

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он отметил, что российские военные значительно улучшили свои навыки по использованию артиллерии и наносят точные удары, научившись также эффективно применять дроны.

По словам Шаффера, Зеленскому докладывают, что украинской армии не удастся нарастить боевую мощь до такой степени, чтобы она была способна прорвать три отлично укреплённых линии обороны.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооружённые силы Украины за месяц потеряли более 17 тыс. человек и свыше 2700 единиц вооружения.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, США и Евросоюз потерпели поражение в войне на истощение, которую они начали против России.

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