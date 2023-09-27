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Старовойт: ВС Украины обстреляли три района Курской области, ранена женщина

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что женщина получила ранения в результате обстрела ВС Украины.
Старовойт: ВС Украины обстреляли три района Курской области, ранена женщина
  • РИА Новости

«В селе Локоть Рыльского района повреждены два домовладения и надворные постройки», — написал он в своём Telegram-канале.

Старовойт добавил, что лёгкое ранение осколками стекла получила женщина.

Кроме того, по его словам, ВСУ обстреляли деревню Гирьи Беловского района, а также сёла Гуево и Плехово в Суджанском районе.

Ранее Старовойт сообщил, что порядка 650 домов, включая 32 многоквартирных, восстановили после обстрелов украинцев.

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