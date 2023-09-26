Узнать больше

В Курской области восстановили около 650 повреждённых из-за обстрелов домов

Короткая ссылка
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что порядка 650 домов, включая 32 многоквартирных, восстановили после обстрелов украинцев.
В Курской области восстановили около 650 повреждённых из-за обстрелов домов
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«К сожалению, в результате террористических атак неонацистов страдают мирные жители, повреждаются их дома и гражданская инфраструктура. Всего с начала проведения специальной военной операции в нашем регионе отремонтированы 32 многоквартирных дома и 613 частных», — написал Старовойт в своём Telegram.

Также, по его словам, были восстановлены два магазина и семь объектов соцкультуры.

Ранее Старовойт сообщил, что в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить