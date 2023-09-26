В Курской области восстановили около 650 повреждённых из-за обстрелов домов

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что порядка 650 домов, включая 32 многоквартирных, восстановили после обстрелов украинцев.

«К сожалению, в результате террористических атак неонацистов страдают мирные жители, повреждаются их дома и гражданская инфраструктура. Всего с начала проведения специальной военной операции в нашем регионе отремонтированы 32 многоквартирных дома и 613 частных», — написал Старовойт в своём Telegram.

Также, по его словам, были восстановлены два магазина и семь объектов соцкультуры.

Ранее Старовойт сообщил, что в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию.