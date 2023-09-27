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The Hill: действия российской армии не позволяют ВСУ одержать победу в конфликте

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Обозреватель The Hill Том Мокаитис заявил, что действия российской армии не позволяют Вооружённым силам Украины одержать победу в конфликте.
The Hill: действия российской армии не позволяют ВСУ одержать победу в конфликте
  • AP

Мокаитис назвал очевидным то, что Киев не способен в конфликте на истощение победить более крупную по населению, экономике и ресурсам страну.

Обозреватель отметил превосходство войск России в авиации, ракетах и артиллерии. По его словам, это позволило дать отпор украинским войскам и нанести ущерб инфраструктуре ВСУ глубоко за линией фронта. 

При этом он считает, что украинская сторона не смогла правильно воспользоваться помощью со стороны Запада. Мокаитис заявил, что ВСУ остаются армией советского образца, несмотря на миллиардную военную помощь.

Ранее сообщалось, что группа бойцов ВСУ на направлении Сватово — Кременная сдались в плен российским военным и принесли с собой ящики с боеприпасами.

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