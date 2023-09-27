Ганчев заявил о продвижении ВС России в Харьковской области

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24» заявил о продвижении ВС России в регионе.

«Наши бойцы очень хорошо продвинулись и закрепились на опорных пунктах, которые ранее были за ВСУ. Противник подтягивает всё больше новых резервов, оказывает ожесточенное сопротивление», — цитирует его РИА Новости.

Ганчев уточнил, что основные позиции, стратегически удобные для дальнейшего продвижения, заняты ВС России.

Вместе с этим он добавил, что у ВСУ «уже очень большие потери».

Ранее Ганчев заявлял, что авиация ВС России уничтожила мост через реку Оскол в Купянске, через который украинские военные стягивали резервы.