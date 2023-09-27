Ганчев заявил о продвижении ВС России в Харьковской области
- РИА Новости
«Наши бойцы очень хорошо продвинулись и закрепились на опорных пунктах, которые ранее были за ВСУ. Противник подтягивает всё больше новых резервов, оказывает ожесточенное сопротивление», — цитирует его РИА Новости.
Ганчев уточнил, что основные позиции, стратегически удобные для дальнейшего продвижения, заняты ВС России.
Вместе с этим он добавил, что у ВСУ «уже очень большие потери».
Ранее Ганчев заявлял, что авиация ВС России уничтожила мост через реку Оскол в Купянске, через который украинские военные стягивали резервы.