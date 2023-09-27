В калининградском правительстве предложили эстонским депутатам подучить историю

Глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков предложил членам парламента Эстонии, которые выступили с инициативой называть Калининград Кёнигсбергом, подучить историю.

Его заявление приводит РИА Новости.

Он отметил, что высказывания представителей Эстонии уже начинают походить на «бред умалишённых».

По его словам, эстонцам нужно в вопросе переименований начать с собственной столицы, в разное время называвшейся Колывань, Линданисе и Ревель.

Ранее депутаты парламента Эстонии предложили отказаться от русского названия города Калининграда и заменить его Кёнигсбергом.

При этом российский город Кингисепп Ленинградской области эстонские парламентарии предложили называть Ямбургом или Яамой.