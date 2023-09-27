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В ходе операции ВС Азербайджана в Карабахе погибли 192 военных

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Минздрав Азербайджана сообщил о гибели 192 военных страны в ходе операции в Нагорном Карабахе.
В ходе операции ВС Азербайджана в Карабахе погибли 192 военных
  • AFP

«Во время локальных антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих Вооружённых сил Азербайджанской Республики», — цитирует заявление ТАСС. 

Вместе с этим, ведомство уточнило, что 180 погибших являются военнослужащими Министерства обороны, 12 — МВД республики.

Минздрав также сообщил, что 511 военнослужащих получили ранения.

Днём 20 сентября в Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.

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