Путин поздравил президента Туркменистана с Днём независимости

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Днём независимости страны.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«От души поздравляю Вас по случаю 32-й годовщины провозглашения независимости Туркменистана. Ваша страна уверенно двигается по пути экономического и социального развития, пользуется заслуженным авторитетом на международной арене», — говорится в поздравлении.

В телеграмме отмечается, что во многом благодаря личным усилиям президента Туркменистана отношения между двумя государствами вышли на уровень углублённого стратегического партнёрства.

Ранее Путин обсудил с Бердымухамедовым двусторнние отношения.