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Путин поздравил президента Туркменистана с Днём независимости

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Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Днём независимости страны.
Путин поздравил президента Туркменистана с Днём независимости
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«От души поздравляю Вас по случаю 32-й годовщины провозглашения независимости Туркменистана. Ваша страна уверенно двигается по пути экономического и социального развития, пользуется заслуженным авторитетом на международной арене», — говорится в поздравлении.

В телеграмме отмечается, что во многом благодаря личным усилиям президента Туркменистана отношения между двумя государствами вышли на уровень углублённого стратегического партнёрства.

Ранее Путин обсудил с Бердымухамедовым двусторнние отношения.

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