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Путин провёл телефонные переговоры с президентом Туркменистана

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
Путин провёл телефонные переговоры с президентом Туркменистана
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора... Путин тепло поздравил Сердара Бердымухамедова с днём рождения. Подтверждён взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-туркменистанских отношений в духе углублённого стратегического партнёрства», — говорится в заявлении.

Ранее Путин провёл переговоры с руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И.

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