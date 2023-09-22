Российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора... Путин тепло поздравил Сердара Бердымухамедова с днём рождения. Подтверждён взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-туркменистанских отношений в духе углублённого стратегического партнёрства», — говорится в заявлении.

Ранее Путин провёл переговоры с руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И.