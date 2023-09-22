Путин провёл телефонные переговоры с президентом Туркменистана
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Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонного разговора... Путин тепло поздравил Сердара Бердымухамедова с днём рождения. Подтверждён взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-туркменистанских отношений в духе углублённого стратегического партнёрства», — говорится в заявлении.
Ранее Путин провёл переговоры с руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И.