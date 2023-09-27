МО: расчёт ЗРК «Тор-М1» ЦВО уничтожил более 200 целей на Краснолиманском участке
«На счету батареи за промежуток с декабря месяца по август, за эти восемь месяцев, уже более 200 целей», — отмечает РИА Новости.
По данным агентства, данный ЗРК может работать по таким целям, как управляемые и противорадиолокационные ракеты, самолёты, вертолёты, крылатые ракеты и др.
Ранее сообщалось, что российские военные сбили под Красным Лиманом более 200 БПЛА за последние месяцы.
Также Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчёта ЗРК «Тор-М1» Западного военного округа по воздушным целям ВСУ на Купянском направлении.