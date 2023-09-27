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МО: расчёт ЗРК «Тор-М1» ЦВО уничтожил более 200 целей на Краснолиманском участке

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Военнослужащие расчёта ЗРК «Тор-М1» ЦВО работают в круглосуточном режиме в зоне СВО и за восемь месяцев боевой работы на Краснолиманском участке фронта уничтожили более 200 целей.

«На счету батареи за промежуток с декабря месяца по август, за эти восемь месяцев, уже более 200 целей», — отмечает РИА Новости.

По данным агентства, данный ЗРК может работать по таким целям, как управляемые и противорадиолокационные ракеты, самолёты, вертолёты, крылатые ракеты и др.

Ранее сообщалось, что российские военные сбили под Красным Лиманом более 200 БПЛА за последние месяцы.

Также Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчёта ЗРК «Тор-М1» Западного военного округа по воздушным целям ВСУ на Купянском направлении.

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