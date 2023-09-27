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Войска взяли штурмом позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении после артподготовки

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Подразделения российской группировки войск «Юг» выбили украинских боевиков сразу с нескольких позиций на Южно-Донецком направлении в ходе успешного штурма, который предваряла масштабная артподготовка.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что на данном направлении для взятия укрепленных позиций была проведена массированная артподготовка.

По данным агентства, после этого была проведена высадка десанта — 15 человек.

«Ребята успешно справились с задачей, штурм был проведён без потерь», — говорится в сообщении.

Ранее российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ под Синьковкой.

Также ВС России поразили пять пунктов временной дислокации ВСУ.

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