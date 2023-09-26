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В Нагорном Карабахе подтвердили гибель 68 человек при взрыве бензохранилища

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Число погибших в результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе достигло 68.
В Нагорном Карабахе подтвердили гибель 68 человек при взрыве бензохранилища
  • РИА Новости

Как пишет портал 24News, об этом говорится в заявлении омбудсмена Карабаха Гагама Степаняна.

«По состоянию на 22:00 (21:00 мск) число подтверждённых случаев гибели в результате взрыва составляет 68», — отмечается в заявлении Степаняна.

Уточняется, что личности 21 человека установлены.

Также, по его словам, число пострадавших достигло отметки в 290.

Ранее Минздрав Армении заявлял, что в результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе погибли по меньшей мере 125 человек.

25 сентября в Нагорном Карабахе произошёл взрыв в бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт — Аскеран.

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