В Нагорном Карабахе подтвердили гибель 68 человек при взрыве бензохранилища

Число погибших в результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе достигло 68.

Как пишет портал 24News, об этом говорится в заявлении омбудсмена Карабаха Гагама Степаняна.

«По состоянию на 22:00 (21:00 мск) число подтверждённых случаев гибели в результате взрыва составляет 68», — отмечается в заявлении Степаняна.

Уточняется, что личности 21 человека установлены.

Также, по его словам, число пострадавших достигло отметки в 290.

Ранее Минздрав Армении заявлял, что в результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе погибли по меньшей мере 125 человек.

25 сентября в Нагорном Карабахе произошёл взрыв в бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт — Аскеран.