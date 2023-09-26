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Российские бойцы рассказали о молниеносных атаках на позиции ВСУ на квадроциклах

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Российские бойцы рассказали военкору RT Хассану Нассру о молниеносных атаках на позиции ВСУ, осуществляющихся на квадроциклах.

По словам военных, наличие квадроциклов и мотоциклов у штурмовых бригад позволяет им быть мобильными и работать на опережение противника. С их помощью бригады молниеносно совершают атаки, достаточно быстро меняют локацию, что делает их в условиях СВО очень грозной силой.

«Квадроцикл даёт больше манёвренности при выполнении задач. Если его использовать при налёте — он помогает тем, что можно скоротечно подъехать, произвести огневой налёт и быстро поменять либо покинуть позицию», — рассказал боец с позывным Сыч.

Ранее военкор RT Хассан Насср побывал на полигоне в ДНР, где российские бойцы спецназа 56-го батальона отрабатывают новую тактику, снижающую потери и вероятность совершения ошибок при штурмовых операциях.

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