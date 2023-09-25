Узнать больше

Военкор RT показал отработку бойцами ВС России тактики штурма вражеских позиций

Короткая ссылка
Военкор RT Хассан Насср побывал на полигоне в ДНР, где российские бойцы спецназа 56-го батальона отрабатывают новую тактику, снижающую потери и вероятность совершения ошибок при штурмовых операциях.

Отмечается, что одной из самых сложных задач для военных остаётся выход на укрепрайоны ВСУ, так как у противника теперь есть БПЛА и современные разведывательные приборы.

Командир штурмовой группы с позывным Славян рассказал военкору RT, что обычно подразделения спецназа обучаются годами, чтобы пойти на первый штурм:

«А у нас всё сжато, надо побыстрее всё это наладить, довести до автоматизма, откорректировать все движения», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Насср посетил прифронтовой тренировочный лагерь 56-го батальона специального назначения ВС России и пообщался с военнослужащими.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить