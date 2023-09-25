Военкор RT показал отработку бойцами ВС России тактики штурма вражеских позиций
Отмечается, что одной из самых сложных задач для военных остаётся выход на укрепрайоны ВСУ, так как у противника теперь есть БПЛА и современные разведывательные приборы.
Командир штурмовой группы с позывным Славян рассказал военкору RT, что обычно подразделения спецназа обучаются годами, чтобы пойти на первый штурм:
«А у нас всё сжато, надо побыстрее всё это наладить, довести до автоматизма, откорректировать все движения», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что Насср посетил прифронтовой тренировочный лагерь 56-го батальона специального назначения ВС России и пообщался с военнослужащими.