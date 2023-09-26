Узнать больше

Рогов заявил об обострении ситуации на Запорожском направлении

Короткая ссылка
Украинские войска пошли на штурм российских позиций на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов заявил об обострении ситуации на Запорожском направлении
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Как сообщают наши ребята, боевики ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино — Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

По его словам, в атаку брошено большое количество техники и до четырёх рот пехоты.

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что группировки ВС России продолжают активные действия по разгрому ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить