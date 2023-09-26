Рогов заявил об обострении ситуации на Запорожском направлении
- AP
- © Efrem Lukatsky
«Как сообщают наши ребята, боевики ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино — Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта», — написал Рогов в своём Telegram-канале.
По его словам, в атаку брошено большое количество техники и до четырёх рот пехоты.
Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что группировки ВС России продолжают активные действия по разгрому ВСУ.