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Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

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Средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью.
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
  • РИА Новости
  • © Сергей Мальгавко

Об этом заявило Министерство обороны России.

«26 сентября около 18:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказали в министерстве.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об уничтожении беспилотника.

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