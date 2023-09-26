Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью.

Об этом заявило Министерство обороны России.

«26 сентября около 18:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказали в министерстве.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об уничтожении беспилотника.