Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
- РИА Новости
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Об этом заявило Министерство обороны России.
«26 сентября около 18:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказали в министерстве.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об уничтожении беспилотника.