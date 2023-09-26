В Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник самолётного типа
В Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник самолётного типа, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
- РИА Новости
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Также украинские войска ранее обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области, в селе повреждено электроснабжение.
Пострадавших нет.
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