В Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник самолётного типа

В Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник самолётного типа, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

РИА Новости

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Также украинские войска ранее обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области, в селе повреждено электроснабжение. Пострадавших нет.