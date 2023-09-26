В латышском детском саду девочку заставляли приседать за каждое русское слово

Депутат Елгавской думы от политсилы «Русский союз Латвии» Андрей Пагор заявил, что в латышском детском саду девочку заставляли приседать по 10 раз за каждое русское слово.

«Представьте ситуацию в Латвии: маленькая девочка приходит в детсад и к другой девочке обращается на русском. В результате воспитатель заставляет за каждое сказанное русское слово её приседать по 10 раз в присутствии других детей», — заявил он.

По его словам, данный случай звучит как выдумка, однако это реальность, с которой столкнулись родители в одном из детских садов, и по данному фактору уже идёт проверка.

Как отметил Пагор, пока он не называет фамилии воспитателей, директора и номер детсада, дожидаясь окончания проверки.

Ранее сообщалось, что полицейские Латвии при обнаружении машин с наклейками «Я — русский» будут привлекать их водителей к административной ответственности.