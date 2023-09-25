В Латвии будут требовать убирать с машин наклейки «Я — русский»
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на страницу ведомства в социальной сети X (Twitter).
Также в латвийской полиции заявили, что водителей автомобилей с такими наклейками будут заставлять снять надпись.
«Государственная полиция при обнаружении транспортных средств, покрытых такими надписями, немедленно потребует от владельцев их убрать, а также разъяснит цель и мотивацию размещения такой надписи», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Эстонии по улицам ездит автомобиль с надписями «Я русский» и «Отдел по борьбе с нацизмом», который не могут оштрафовать местные полицейские.