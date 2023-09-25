В Латвии будут требовать убирать с машин наклейки «Я — русский»

Полицейские Латвии при обнаружении машин с наклейками «Я — русский» будут привлекать их водителей к административной ответственности.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на страницу ведомства в социальной сети X (Twitter).

Также в латвийской полиции заявили, что водителей автомобилей с такими наклейками будут заставлять снять надпись.

«Государственная полиция при обнаружении транспортных средств, покрытых такими надписями, немедленно потребует от владельцев их убрать, а также разъяснит цель и мотивацию размещения такой надписи», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Эстонии по улицам ездит автомобиль с надписями «Я русский» и «Отдел по борьбе с нацизмом», который не могут оштрафовать местные полицейские.