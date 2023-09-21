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В Таллине полицейские не могут оштрафовать водителя машины с надписью «Я русский»

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В эстонском городе Таллин по улицам ездит автомобиль с надписями «Я русский» и «Отдел по борьбе с нацизмом», который не могут оштрафовать местные полицейские.

Об этом говорится в публикации Telegram-канала Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что силовики никак не могут найти нарушения закона в тексте этих наклеек. Водитель отметил, что продолжит передвигаться с этими надписями на своей машине, так как не видит нарушения закона.

«В этом нет выражения какого-то мнения или поддержки России, это просто моя национальность. Не хочу, чтобы в Эстонии меня дискриминировали по национальному признаку!» — сказал он.

Также указывается, что местные эстонцы считают такое поведение недопустимым.

Ранее в ООН заявили, что прекращение обучения на русском языке в Эстонии противоречит международному праву.

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