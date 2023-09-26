Уволенный с поста генпрокурора Молдавии Стояногло будет оспаривать решение Санду

Уволенный с поста генпрокурора Молдавии Александр Стояногло будет оспаривать соответствующее решение президента Санду.

Об этом пишет Sputnik Молдова в своём Telegram-канале со ссылкой на адвоката Стояногло.

При этом в сообщении агентства отмечается, что в законодательстве Молдавии нет такого обоснования для увольнения, как «в контексте рекомендаций ЕС», которым воспользовалась Санду.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду по совету чиновников Евросоюза уволила Стояногло.

5 октября 2021 года Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности. Обыски прошли у него дома и в кабинете, затем суд поместил его под домашний арест.