Уволенный с поста генпрокурора Молдавии Стояногло будет оспаривать решение Санду
- AFP
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Об этом пишет Sputnik Молдова в своём Telegram-канале со ссылкой на адвоката Стояногло.
При этом в сообщении агентства отмечается, что в законодательстве Молдавии нет такого обоснования для увольнения, как «в контексте рекомендаций ЕС», которым воспользовалась Санду.
Ранее сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду по совету чиновников Евросоюза уволила Стояногло.
5 октября 2021 года Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности. Обыски прошли у него дома и в кабинете, затем суд поместил его под домашний арест.