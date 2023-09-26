Узнать больше

Уволенный с поста генпрокурора Молдавии Стояногло будет оспаривать решение Санду

Короткая ссылка
Уволенный с поста генпрокурора Молдавии Александр Стояногло будет оспаривать соответствующее решение президента Санду.
Уволенный с поста генпрокурора Молдавии Стояногло будет оспаривать решение Санду
  • AFP
  • © Elena COVALENCO

Об этом пишет Sputnik Молдова в своём Telegram-канале со ссылкой на адвоката Стояногло. 

При этом в сообщении агентства отмечается, что в законодательстве Молдавии нет такого обоснования для увольнения, как «в контексте рекомендаций ЕС», которым воспользовалась Санду.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду по совету чиновников Евросоюза уволила Стояногло.

5 октября 2021 года Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности. Обыски прошли у него дома и в кабинете, затем суд поместил его под домашний арест.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить