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Военкор RT побывал в школе аэроразведки «Ахмат» в ЛНР

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Военкор RT Влад Андрица побывал в школе аэроразведки «Ахмат» в ЛНР, где обучают будущих операторов БПЛА.

Он отметил, что обучение на квадрокоптере Mavic занимает 10—14 дней, а на БПЛА-камикадзе — минимум три недели.

Подготовка идёт в два этапа. Сначала для будущих бэпээлашников, как их называют в школе, проводят пробное занятие, чтобы они познакомились с дроном и привыкли к пульту. После уже работают на дальние расстояния, учатся сбрасывать снаряд и выполнять ночные полёты.

«Нам здесь организовали и сделали полигон. У нас и стрелковое, есть у нас для бомбометания, для FPV-сбросов есть», — рассказал инструктор с позывным Кумык.

Ранее российские военные рассказали военкору RT Владу Андрице, как артиллерия ОДШБр «Ветераны» разносит ВСУ в Соледаре.

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