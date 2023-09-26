СНБО Украины: Киев не применит ATACMS для ударов по континентальной России
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Об этом пишет издание ABC.
Он отметил, что украинской стороне очень хотелось бы их получить.
При этом Данилов добавил, что Киев не будет применять их на российской территории и об этом есть договорённости с партнёрами.
Ракеты ATACMS будут применяться «исключительно для защиты территории», которую Украина считает своей, уточнил он.
Ранее бывший помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс заявил, что Вашингтон может объявить о своём решении передать украинским войскам дальнобойные ракеты ATACMS с кассетной боевой частью уже на этой неделе.