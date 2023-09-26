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СНБО Украины: Киев не применит ATACMS для ударов по континентальной России

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Киев не будет использовать ракеты ATACMS для ударов по той территории, которую считает российской, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
СНБО Украины: Киев не применит ATACMS для ударов по континентальной России
  • AP
  • © Libkos

Об этом пишет издание ABC.

Он отметил, что украинской стороне очень хотелось бы их получить.

При этом Данилов добавил, что Киев не будет применять их на российской территории и об этом есть договорённости с партнёрами.

Ракеты ATACMS будут применяться «исключительно для защиты территории», которую Украина считает своей, уточнил он.

Ранее бывший помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс заявил, что Вашингтон может объявить о своём решении передать украинским войскам дальнобойные ракеты ATACMS с кассетной боевой частью уже на этой неделе.

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