СНБО Украины: Киев не применит ATACMS для ударов по континентальной России

Киев не будет использовать ракеты ATACMS для ударов по той территории, которую считает российской, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Об этом пишет издание ABC.

Он отметил, что украинской стороне очень хотелось бы их получить.

При этом Данилов добавил, что Киев не будет применять их на российской территории и об этом есть договорённости с партнёрами.

Ракеты ATACMS будут применяться «исключительно для защиты территории», которую Украина считает своей, уточнил он.

Ранее бывший помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс заявил, что Вашингтон может объявить о своём решении передать украинским войскам дальнобойные ракеты ATACMS с кассетной боевой частью уже на этой неделе.