Глава Николаевской ОВА Ким заявил о повреждении объекта инфраструктуры

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что объект инфраструктуры получил повреждения в Николаеве из-за взрывов.

Об этом, как пишет РИА Новости, он сообщил в Telegram-канале.

«Вчера, 25 сентября, около 21:00 (совпадает с мск. — RT) по городу Николаеву нанесён ракетный удар», — написал Ким.

Он уточнил, что попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах Николаева.

О каком объекте идёт речь, он не уточнил.

Ранее глава Криворожской райадминистрации Евгений Ситниченко сообщил, что взрыв произошёл на одном из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области.