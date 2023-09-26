Глава администрации: взрыв в Кривом Роге произошёл на одном из предприятий
Глава Криворожской райадминистрации Евгений Ситниченко сообщил, что взрыв произошёл на одном из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области.
- AFP
Об этом он написал в Telegram.
По его словам, утром 26 сентября в Кривом Роге произошёл взрыв на одном из предприятий города.
Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрыве в Кривом Роге.
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