Марочко: украинские силовики перебросили модернизированные «Грады» под Донецк
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в районе населённого пункта Часов Яр в сопровождении боевиков украинского националистического батальона «Айдар»* отмечено прибытие части реактивно-артиллерийского дивизиона БМ-21 «Град» 53-й ОМБр ВСУ.
Марочко уточнил, что в кабинах автомобилей стационарно установлен планшет для расчётов целенаведения с картами.
Кроме того, как он уточнил, на каждой установке есть оборудование Starlink.
Ранее военный корреспондент RT Влад Андрица сообщил, что Вооружённые силы Украины активизировались в Марьинке в Донецкой Народной Республике.
* «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.