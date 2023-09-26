Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС Украины с модернизированными реактивными установками «Град» прибыли на Донецкое направление.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в районе населённого пункта Часов Яр в сопровождении боевиков украинского националистического батальона «Айдар»* отмечено прибытие части реактивно-артиллерийского дивизиона БМ-21 «Град» 53-й ОМБр ВСУ.

Марочко уточнил, что в кабинах автомобилей стационарно установлен планшет для расчётов целенаведения с картами.

Кроме того, как он уточнил, на каждой установке есть оборудование Starlink.

Ранее военный корреспондент RT Влад Андрица сообщил, что Вооружённые силы Украины активизировались в Марьинке в Донецкой Народной Республике.

* «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.