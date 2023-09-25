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Военкор RT сообщил, что ВСУ активизировались в Марьинке в ДНР

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Военный корреспондент RT Влад Андрица сообщил, что Вооружённые силы Украины активизировались в Марьинке в Донецкой Народной Республике.

По его словам, ежедневно украинская армия совершает по несколько вылазок.

Кроме того, в районе этого населённого пункта российские командиры фиксируют появление РСЗО «Град» у ВСУ.

«Много 155-мм калибра снарядов, «три топора», «три семёрки» работают регулярно», — сказал военкор.

Ранее стало известно, что подразделения 150-й мотострелковой дивизии ВС России обеспечивают наступление благодаря уничтожению наблюдательных пунктов ВСУ в районе Марьинки.

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