«Известия»: украинское ПВО стало менее эффективным

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что украинское ПВО стало менее эффективным, так как лишилось большей части радиолокационных станций советских комплексов С-300.

Об этом пишет «Известия».

По данным газеты, на Украине пытались построить интегрированную систему ПВО, и, пока у неё существовали локаторы дальнего обнаружения целей, она «приносила свои плоды».

«Понятно, что мы выбивали в первую очередь данного рода устройства», — сказал Леонков.

Отмечается, что такая методичная работа сократила возможности противовоздушной обороны противника.

Ранее Леонков прокомментировал испытательные пуски МБР Minuteman III.