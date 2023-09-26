Узнать больше

«Известия»: украинское ПВО стало менее эффективным

Короткая ссылка
Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что украинское ПВО стало менее эффективным, так как лишилось большей части радиолокационных станций советских комплексов С-300.

Об этом пишет «Известия».

По данным газеты, на Украине пытались построить интегрированную систему ПВО, и, пока у неё существовали локаторы дальнего обнаружения целей, она «приносила свои плоды».

«Понятно, что мы выбивали в первую очередь данного рода устройства», — сказал Леонков.

Отмечается, что такая методичная работа сократила возможности противовоздушной обороны противника.

Ранее Леонков прокомментировал испытательные пуски МБР Minuteman III.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить