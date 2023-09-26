«Известия»: украинское ПВО стало менее эффективным
Об этом пишет «Известия».
По данным газеты, на Украине пытались построить интегрированную систему ПВО, и, пока у неё существовали локаторы дальнего обнаружения целей, она «приносила свои плоды».
«Понятно, что мы выбивали в первую очередь данного рода устройства», — сказал Леонков.
Отмечается, что такая методичная работа сократила возможности противовоздушной обороны противника.
Ранее Леонков прокомментировал испытательные пуски МБР Minuteman III.