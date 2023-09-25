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СК Белоруссии: более 180 мигрантов пострадали из-за силовиков Польши и Литвы

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Более 180 человек признаны потерпевшими в рамках возбуждённых в Белоруссии уголовных дел о насилии в отношении нелегальных мигрантов со стороны силовиков из Польши и Литвы.
СК Белоруссии: более 180 мигрантов пострадали из-за силовиков Польши и Литвы
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Об этом в эфире телеканала СТВ заявил официальный представитель белорусского Следственного комитета Александр Суходольский, передаёт РИА Новости.

По его словам, сейчас у СК имеется два уголовных дела: в одном собраны доказательства преступлений польских силовиков, а в другом — литовских.

«По польской стороне есть более 150 потерпевших и десяток погибших, сейчас по литовской стороне аккумулируется ситуация — уже проходят потерпевшими более 30 человек и тоже порядка десятка погибших. Информация продолжает обновляться», — добавил Суходольский.

Кроме того, представитель СК отметил, что в основном от действий западных правоохранителей страдают граждане стран Ближнего Востока и Афганистана.

Ранее сообщалось, что польские силовики избили беженца из Судана и вытеснили его на территорию Белоруссии.

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