Военкома из Днепропетровской области Украины обвинили в незаконном обогащении

Украинская полиция предъявила обвинение в незаконном обогащении более чем на 8,8 млн гривен (более $238 тыс.) военкому из Днепропетровской области.

Эту информацию привела Нацполиция Украины на своём сайте.

По данным правоохранителей, начальник областного военкомата оформил на своего отца две квартиры и автомобили в Днепропетровске. Также на отца подозреваемого было оформлено предприятие, которое приобрело нежилое помещение, однако налоги при этом не оплачивались.

Теперь военкому грозит до десяти лет лишения свободы.

14 сентября суд на Украине арестовал начальника Чугуевского военкомата Харьковской области Украины Руслана Мазовецкого по подозрению в подделке документов.