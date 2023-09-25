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Лукашенко подписал указ о запрете физлицам иметь беспилотники

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Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ «О государственном учёте и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов», который разрешает ввозить, хранить, продавать, эксплуатировать и изготавливать БПЛА только организациям или индивидуальным предпринимателям.
Лукашенко подписал указ о запрете физлицам иметь беспилотники
  • РИА Новости

Об этом говорится в публикации БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента.

Теперь организациям необходимо получить разрешение у Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии для ввоза дронов в страну.

«Документом устанавливается запрет для физических лиц на ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление гражданских БЛА», — сообщило издание.

Ранее сообщалось, что некоторые виды БПЛА могут быть включены в экспериментально-правовой режим, который выводит эти аппараты из-под запрета на полёты в российских регионах.

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