Лукашенко подписал указ о запрете физлицам иметь беспилотники
- РИА Новости
Об этом говорится в публикации БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента.
Теперь организациям необходимо получить разрешение у Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии для ввоза дронов в страну.
«Документом устанавливается запрет для физических лиц на ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление гражданских БЛА», — сообщило издание.
Ранее сообщалось, что некоторые виды БПЛА могут быть включены в экспериментально-правовой режим, который выводит эти аппараты из-под запрета на полёты в российских регионах.