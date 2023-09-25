Украинские войска действуют в Запорожской области по сценарию, схожему с тем, как развивались события на Артёмовском направлении, рассказала Военная хроника.

Оба направления объединяют боевые действия высокой интенсивности и большое количество задействованных соединений. Как для обороны, так и для атаки ВСУ задействуют наиболее боеспособные соединения: в Артёмовске это были 92-я ОМБр, 57-я ОМПБр и 77-я ОАэМБр, в Запорожской области — 82-я ОДШБр и 47-я ОМБр «Магура».

Все бригады были хорошо вооружены и обучены, однако допускали одни и те же ошибки на поле боя.

Незадолго до падения Артёмовска серией «мясных штурмов» отметилась 57-я ОМПБр, а военнослужащие 92-й ОМБр, потерявшие технику и вооружение, переквалифицировались в пехоту и также отправлялись на «мясные штурмы», где активно гибли, отмечает Военная хроника.

На Запорожском и на Южно-Донецком направлениях тактика ВСУ с нерациональным использованием личного состава сохранилась, прежде всего, из-за сакрализации направления, на котором действуют войска: Артёмовск старательно превращали в «фортецю», а Запорожское направление длительное время позиционируется Киевом как «направление главного удара», отказ от которого влечёт за собой множество рисков.

В Запорожской области, как и в Артёмовске, наземные войска ВСУ вынуждены действовать в ограниченном пространстве, из-за чего на небольшой площади скопилось много ключевых подразделений. Полноценная логистика и обеспечение всех соединений, находящихся в лесопосадках, невозможны из-за активности российской артиллерии и авиации, что вынуждает ВСУ пользоваться «москитной логистикой» по артёмовскому сценарию.

В таком случае доставка боеприпасов дробится с крупных грузовиков на пикапы и бронеавтомобили с противопульной защитой. Как и в Артёмовске, такой подход растягивает логистические цепи и делает линии более заметными, что позволяет артиллерии эффективнее нарушать снабжение ВСУ на этом участке.

Большое значение имеет и топография местности: в Артёмовске ВСУ сначала находились в низине и оборонялись «снизу вверх», а затем отступали по такой же схеме. В Запорожской области украинским войскам приходится атаковать «в горку».

Атаки в этом районе требуют больших усилий, но ВСУ постепенно двигаются к критической отметке невозвратных затрат как в технике, так и в людях, из-за которой ранее пришлось оставить Артёмовск.

«В наступление ВСУ вложены колоссальные средства, но скорое наступление осенней распутицы и накопление резервов ВС РФ неизбежно скажутся как минимум на темпах и плотности атак, что не входит в планы командования украинской армии», — отмечает Военная хроника.

Ранее спецкор RT Александр Пискунов сообщил, что отдельный разведбат 42-й дивизии ВС России уничтожил в районе села Работино штурмовую группу 46-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины, которая проходила подготовку в Великобритании.