Спецкор RT Александр Пискунов сообщил, что отдельный разведбат 42-й дивизии ВС России уничтожил в районе села Работино штурмовую группу 46-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины, которая проходила подготовку в Великобритании.

Отмечается, что на оставленных ВСУ позициях было обнаружено западное вооружение.

Уточняется, что среди оружия российские бойцы нашли патроны натовского калибра, одноразовые гранатомёты, коптер, мины и ручные гранаты.

Ранее военкор RT Влад Андрица побывал в зоне СВО на участке Работино — Вербовое — Новопрокопьевка и пообщался с командиром подразделения разведки с позывным Бекас.

По словам российского военнослужащего, 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ разбита. Ей не помогли американские БТР Stryker.