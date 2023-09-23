Отдельный разведбат ВС России уничтожил штурмовую группу бригады ВСУ
- РИА Новости
Отмечается, что на оставленных ВСУ позициях было обнаружено западное вооружение.
Уточняется, что среди оружия российские бойцы нашли патроны натовского калибра, одноразовые гранатомёты, коптер, мины и ручные гранаты.
Ранее военкор RT Влад Андрица побывал в зоне СВО на участке Работино — Вербовое — Новопрокопьевка и пообщался с командиром подразделения разведки с позывным Бекас.
По словам российского военнослужащего, 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ разбита. Ей не помогли американские БТР Stryker.