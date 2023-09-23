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Отдельный разведбат ВС России уничтожил штурмовую группу бригады ВСУ

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Спецкор RT Александр Пискунов сообщил, что отдельный разведбат 42-й дивизии ВС России уничтожил в районе села Работино штурмовую группу 46-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины, которая проходила подготовку в Великобритании.
Отдельный разведбат ВС России уничтожил штурмовую группу бригады ВСУ
  • РИА Новости

Отмечается, что на оставленных ВСУ позициях было обнаружено западное вооружение.

Уточняется, что среди оружия российские бойцы нашли патроны натовского калибра, одноразовые гранатомёты, коптер, мины и ручные гранаты.

Ранее военкор RT Влад Андрица побывал в зоне СВО на участке Работино — Вербовое — Новопрокопьевка и пообщался с командиром подразделения разведки с позывным Бекас.

По словам российского военнослужащего, 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ разбита. Ей не помогли американские БТР Stryker.

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