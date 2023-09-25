МИД России: с подачи Еревана в СМИ Армении развёрнута антироссийская вакханалия
- РИА Новости
Как отметили в ведомстве, безответственный подход команды премьер-министра Армении Никола Пашиняна по отношению к армянам в Карабахе вызвал недовольство у части армянского общества, что привело к протестам.
В МИД опровергли утверждения о том, что эти протесты якобы инспирированы Москвой.
«На таком фоне явно с подачи властей в армянских СМИ развёрнута настоящая антироссийская вакханалия», — говорится в заявлении.
В МИД также подчеркнули, что послание Никола Пашиняна от 24 сентября содержит неприемлемые выпады в адрес России.