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МИД России: с подачи Еревана в СМИ Армении развёрнута антироссийская вакханалия

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С подачи властей Армении в армянских СМИ развёрнута настоящая антироссийская вакханалия, заявили в Министерстве иностранных дел России.
МИД России: с подачи Еревана в СМИ Армении развёрнута антироссийская вакханалия
  • РИА Новости

Как отметили в ведомстве, безответственный подход команды премьер-министра Армении Никола Пашиняна по отношению к армянам в Карабахе вызвал недовольство у части армянского общества, что привело к протестам.

В МИД опровергли утверждения о том, что эти протесты якобы инспирированы Москвой.

«На таком фоне явно с подачи властей в армянских СМИ развёрнута настоящая антироссийская вакханалия», — говорится в заявлении.

В МИД также подчеркнули, что послание Никола Пашиняна от 24 сентября содержит неприемлемые выпады в адрес России.

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