Минобороны России: ещё один украинский БПЛА уничтожен в Белгородской области
- РИА Новости
Об этом говорится в сводке ведомства.
«25 сентября около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отмечается в заявлении.
Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курске из-за атаки украинских БПЛА повреждены несколько частных домовладений и крыша административного здания, также выбиты стёкла в многоквартирном доме.