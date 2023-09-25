Минобороны России: ещё один украинский БПЛА уничтожен в Белгородской области

В Минобороны России заявили, что ещё один украинский беспилотник уничтожен средствами ПВО в Белгородской области.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«25 сентября около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отмечается в заявлении.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курске из-за атаки украинских БПЛА повреждены несколько частных домовладений и крыша административного здания, также выбиты стёкла в многоквартирном доме.