Оппозиция Молдавии планирует инициировать вотум недоверия правительству
- AFP
Об этом вице-спикер парламента от БКС Влад Батрынча заявил на пресс-конференции.
В своём выступлении он отметил «полный провал во всех сферах экономики» страны.
«Правительство не способно родить ни одну экономическую идею, действенную и понятную. Они борются с пропагандой, с оппозицией, с собственными гражданами. Находят виноватых. Дорогие власти, именно вы ответственны за все провалы. Молдова побила все возможные и невозможные антирекорды», — цитирует его Sputnik Молдавия.
Ранее молдавская оппозиционная партия «Шанс» призвала распустить Межведомственную рабочую группу по организации местных выборов как незаконную.