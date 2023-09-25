Оппозиция Молдавии планирует инициировать вотум недоверия правительству

В Молдавии оппозиционный Блок коммунистов и социалистов собирается инициировать вотум недоверия в отношении нынешнего кабмина страны.

Об этом вице-спикер парламента от БКС Влад Батрынча заявил на пресс-конференции.

В своём выступлении он отметил «полный провал во всех сферах экономики» страны.

«Правительство не способно родить ни одну экономическую идею, действенную и понятную. Они борются с пропагандой, с оппозицией, с собственными гражданами. Находят виноватых. Дорогие власти, именно вы ответственны за все провалы. Молдова побила все возможные и невозможные антирекорды», — цитирует его Sputnik Молдавия.

Ранее молдавская оппозиционная партия «Шанс» призвала распустить Межведомственную рабочую группу по организации местных выборов как незаконную.