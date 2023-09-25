Узнать больше

Оппозиция Молдавии планирует инициировать вотум недоверия правительству

Короткая ссылка
В Молдавии оппозиционный Блок коммунистов и социалистов собирается инициировать вотум недоверия в отношении нынешнего кабмина страны.
Оппозиция Молдавии планирует инициировать вотум недоверия правительству
  • AFP

Об этом вице-спикер парламента от БКС Влад Батрынча заявил на пресс-конференции.

В своём выступлении он отметил «полный провал во всех сферах экономики» страны.

«Правительство не способно родить ни одну экономическую идею, действенную и понятную. Они борются с пропагандой, с оппозицией, с собственными гражданами. Находят виноватых. Дорогие власти, именно вы ответственны за все провалы. Молдова побила все возможные и невозможные антирекорды», — цитирует его Sputnik Молдавия.

Ранее молдавская оппозиционная партия «Шанс» призвала распустить Межведомственную рабочую группу по организации местных выборов как незаконную.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить